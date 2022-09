Uczennica Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy z nagrodą Rzecznika Prawa Dziecka [ZDJĘCIA]

Konkurs został zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi na obecność w Polsce uciekających przed wojną dzieci ukraińskich, Rzecznik Praw Dziecka do przedsięwzięcia zaprosił uczniów polskich i ukraińskich.

Do konkursu plastycznego pn. „Pomalujmy razem świat” przystąpili również uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi. Z tysiąca nadesłanych prac jury zdecydowało, że w kategorii uczniów klas 0-IV najlepszą wykonała Polina Monko, ukraińska uczennica „Jedenastki”.

- Moja praca przedstawia Ukrainę i Polskę jako centrum świata. Dookoła jest wróg i zło, które dzięki dobroci i wsparciu Polaków daje światło i nadzieję - mówi autorka nagrodzonej pracy.

Nagrodę dla Poliny i jej kolegów z SP 11 przywiózł Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka. - Te prace pokazują wewnętrzne uczucia, są ekspresyjne. Wasza szkoła pokazują jak dzieci są wrażliwe. To one pierwsze otworzyły swoje serca na kolegów zza wschodniej granicy. Podzieliły się swoim pokojem, ławką, książką i chlebem i za to trzeba im podziękować. Dzieci jako pierwsze zdały egzamin - podkreślał podczas spotkania Mikołaj Pawlak.

Mówił też o tym, gdzie można sie zgłaszać w trudnych sytuacjach oraz zachęcał uczniów do brania udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Rzecznika Praw Dziecka.