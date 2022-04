W Dębicy uruchomiono pierwszy oddział klasy przygotowawczej dla dzieci z Ukrainy

Do oddziału przygotowawczego uczęszczają uczniowie zza wschodniej granicy, którzy nie znają języka polskiego. W SP 2 utworzona została klasa dla dzieci z nauczania początkowego, a więc klas I-III.

Uczniowie w cyklu tygodniowym mają 20 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 10 godzin języka polskiego. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem form i metod do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

- Poza nauczycielem prowadzącym zostanie zatrudniony nauczyciel wspomagający. Będzie to osoba z Ukrainy, której zadaniem będzie wsparcie dzieci w lepszym przyswajaniu wiadomości oraz adaptacji w warunkach polskiej szkoły - wyjaśnia Maciej Małozięć, wiceburmistrz Dębicy.

Oddziały przygotowawcze mają na celu m.in. sprawdzenie umiejętności i przygotowanie uczniów do danego oddziału oraz ewentualne wyrównanie różnic programowych. Po trzech miesiącach nauki zostanie przeprowadzona diagnoza czy uczeń jest gotowy do włączenia do ogólnodostępnego oddziału w szkole publicznej.

Do szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto uczęszcza obecnie 102 dzieci z Ukrainy.