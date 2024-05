Tłumy na Dniach Dębicy. Święto miasta obfitowało w atrakcje dla całych rodzin. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia!

Muzyczne otwarcie na Stadionie Miejskim

Pierwszy dzień święta miasta rozpoczął się na Stadionie Miejskim przy ul. Akademickiej. Wieczór pełen muzyki otworzyła Mobilna Filharmonia z projektem „Zaczarowane dźwięki bajkowej piosenki”, który wprowadził uczestników w magiczny nastrój. Następnie scena należała do rockowej formacji Lorum, a później do zespołu The Postman – Beatlesi z Polkowic, którzy zagrali największe przeboje legendarnej grupy z Liverpoolu.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia był koncert grupy Happysad, który zgromadził prawdziwe tłumy. Publiczność wspólnie z zespołem śpiewała takie hity jak „Zanim Pójdę”, „Ja do ciebie” i „Noc jak każda inna”, co stworzyło niezapomnianą atmosferę.