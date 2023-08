Prasówka tygodniowa z 27.08.2023 w Dębicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

26 sierpnia w hotelu GOLD w Dębicy odbędzie się Gala Fundacji Boskie Skrzydła. Będzie to okazja do podziękowania wszystkim, którzy wspierają misję i działalność fundacji. Podczas gali zostaną wręczone również statuetki dla dziesięciu najlepszych Przedsiębiorczych Kobiet działających w Klubie Boskich Liderek, które w ostatnich 6 miesiącach wykazały się największą aktywnością i zaangażowaniem w Klubie i w grywalizacji.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dębicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policjanci ustalają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło dzisiaj w Dębicy, na ulicy ks. Jerzego Popiełuszki. Kierująca samochodem osobowym najechała na pieszą. 61-letnia kobieta w wyniku odniesionych obrażeń, zmarła.

Dożynki, darmowe koncerty, spacery, warsztaty, zajęcia sportowe i artystyczne - ostatni weekend sierpnia na Podkarpaciu jest pełen atrakcji. Przygotowaliśmy dla was przegląd imprez i wydarzeń kulturalnych w regionie. Szczegóły w naszej galerii!

Dębicka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w zakładzie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Działania śledczych prowadzone są pod kątem m.in. narażenia na niebezpieczeństwo wielu ludzi.

2 września w Dębicy odbędzie się Eko-Spływ Kajakowy "Dla czystej Wisłoki". To doskonała okazja, aby połączyć przyjemność sportu wodnego z troską o czystość rzeki.

Stolica Podkarpacia jest dotknięta najpoważniejszym od czasów pandemii kryzysem sanitarnym. 71 mieszkańców miasta i sąsiednich powiatów zachorowało na legionellozę, rzadko spotykaną chorobę wywołaną bakterią legionella pneumophila. Cztery osoby zmarły. Powiatowy sanepid wciąż bada źródło zakażenia. Lewicowy prezydent miasta Konrad Fijołek do tej pory nie zabrał głosu w sprawie epidemii.

Wisłoka Dębica chce jak najlepiej uczcić swój jubileusz. Klub powstał w 1908 roku, czyli 115 lat temu. Wkrótce powinniśmy poznać plan jubileuszowych imprez. Kibice nie będą narzekać. Ich serca rozgrzało zdjęcie Łukasza Podolskiego, który ubrał strój Wisłoki.

Rozrzuceni po całym świecie Rosjanie przyjeżdżają do Medyki koło Przemyśla, aby pomagać ukraińskim uchodźcom z Ukrainy. Współpracują z nimi także obywatele innych państw, w tym Ukraińcy. Organizacja Russians for Ukraine (Rosjanie dla Ukrainy) działa tutaj od początku wojny roryjsko - ukraińskiej. - To normalne, żyliśmy w przyjaźni i tak będzie - tłuamczą.