Potrącenie pieszej w Zawadce Brzosteckiej. 16-latka przewieziona została do szpitala

- Apel o ostrożność i rozwagę kierujemy również do pieszych, by nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych, należy upewnić się, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo, ale kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu