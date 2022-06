Podkarpacie. Rusza budowa kolejnych przystanków dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie z Rzeszowa do Dębicy Monika Sroczyńska

Rozpoczyna się budowa kolejnych przystanków dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie z Rzeszowa do Dębicy i Przeworska oraz na linii do Kolbuszowej. Nowe obiekty zwiększą dostęp do kolei. W ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, na Podkarpaciu powstanie 14 przystanków dla PKA. Projekt za blisko 300 mln zł jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.