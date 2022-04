Nowe kosze na śmieci w Dębicy. Każdy po sobie chętnie posprząta [ZDJĘCIA]

Najwięcej nowych koszy zostanie zainstalowanych w obrębie dębickiego Rynku, ponad 20, a także przy ul. Kolejowej i dworcu PKP – 14.

Miasto postarało się także o kolorowe kubły w kształcie misia i żaby. Będą one zachęcać najmłodszych mieszkańców Dębicy, spędzających czas na placach zabaw do wyrzucania śmieci do kosza, a nie pozostawiania ich na trawie czy w piaskownicy.

Z kolei przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodku Kultury czy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostaną usytuowane pojemniki do segregacji. W sumie będzie ich 12.

Stare, wysłużone kosze zostaną poddane renowacji i zamontowane na dębickich ulicach.