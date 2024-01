Dębicki Orszak Trzech Króli 2024: "W jasełkach leży!"

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12:00 mszą św. w kościele pw. Ducha Świętego. Po nabożeństwie kolorowy korowód wyruszy z placu świątyni, kierując się ku stajence na dębickim Rynku.

Podczas Orszaku Trzech Króli, uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w czterech scenach. Zaczynając od Anielskiego Zebrania, poprzez podsłuchiwanie diabelskich planów w Pałacu Heroda, aż po wołanie "Zbudźcie się Pasterze", by na końcu trasy oddać hołd dzieciątku i otrzymać Błogosławieństwo w Stajence.

Motywem przewodnim przemarszu są słowa „W jasełkach leży!”, zaczerpnięte z XVII-wiecznej kolędy „Nowy rok bieży”. To szczególne hasło nawiązuje do 800. rocznicy pierwszych jasełek zaaranżowanych przez św. Franciszka z Asyżu w miejscowości Greccio we Włoszech, gdzie w tamtych czasach żłóbek nazywany był jasłem.

Organizatorem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe w Dębicy, a wsparcie organizacyjne udzielają Miasto Dębica, Parafia Matki Bożej Anielskiej oraz Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”.