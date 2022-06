Zagrają LOKA i Baciary! Rozpoczęcie lata w Dębicy

LOKA

Zespół został założony w 2012 roku przez producenta muzycznego Kamila Mikułę i wokalistę Grzegorza Porowskiego. „Prawdziwe powietrze” - pierwszy singiel zespołu i dotychczas największy hit grupy emitowany był na najwyższych rotacjach stacji radiowych i tv. Zespół współpracuje czynnie ze znanymi muzykami i producentami muzycznymi.

BACIARY

Zespół powstał w 2002 roku na Podhalu. Założony został przez Andrzeja i Janusza Body. Natychmiast zyskał sławę, dzięki swojemu nowoczesnemu podejściu do grania, czasami już zapomnianych, melodii śpiewanych dawno temu przez naszych dziadków czy rodziców. Skład zespołu zmieniał się na przestrzeni lat. Do najbardziej znanych i lubianych utworów należą: „Żyje się raz”, „Oczy zielone”, „Nic do stracenia”, „Jak się bawią ludzie”.

Program imprezy: