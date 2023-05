XIV Parada Konna w Żarówce. Odbędzie się pokaz kawaleryjski, konkursy powożenia zaprzęgami i zabawa taneczna

Główne atrakcje zaplanowane przez organizatorów to pokaz kawaleryjski, kadryl, konkursy powożenia zaprzęgami i zabawa taneczna.

Program XIII Parady Konnej:

13:00 – Przejazd zaprzęgów przez Żarówkę

13:15 – Oficjalne otwarcie XIV Parady Konnej

13:30 – Występ Kapeli „Żarowianie”

13:45 – Sportowe konkursy zaprzęgów jedno i dwukonnych

15:00 – Pokazy Stowarzyszenia Kawalerii Konnej z Dobrynina im. 5 PSK

15:30 –Konkurs zaprzęgów tradycyjnych

16:15 – Czempionat hodowlany klaczy zimnokrwistych

17:00 – Kadryl

17:30 – Zakończenie Parady Konnej

Warunki uczestnictwa w Czempionacie Hodowlanym klaczy i konkursach powożenia:

Czempionat klaczy pkz rocznik 2020 -2015 (z wpisem do księgi Głównej),

Minimalny wiek koni w konkursach powożenia ukończone 48 miesięcy,

Wymagany paszport dla wszystkich koni uczestniczących w paradzie,

zalecane szczepienie przeciwko grypie – podstawowe (2 dawki szczepionki),

liczba klaczy w Czempionacie klaczy ograniczona do 7 sztuk,

liczba ekip w konkursach zaprzęgowych /Pary Duże i Single Duże / łącznie max 15,

liczba ekip w konkursie powożenia tradycyjnego ograniczona do 10.