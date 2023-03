Przedświąteczne wsparcie seniorów w Dębicy. Wolontariusze przygotowali paczki z najbardziej potrzebnymi produktami

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. Aby był to wyjątkowy czas, w którym każdy może liczyć na jak najwięcej wsparcia i otuchy postarała się młodzież z OHP oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wolontariusze przygotowali paczki z najbardziej potrzebnymi produktami i udali się z przedświąteczną wizytą do samotnych i starszych osób z Dębicy. Paczki żywnościowe trafiły do sześciu seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.