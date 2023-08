W weekend impreza z okazji nadania statusu uzdrowiska Latoszyn Zdrój. Gwiazdą wydarzenia będzie Sławomir!

Program wydarzenia

Marcin Zawora

Pochodzi z Pustkowa koło Dębicy. Pierwsze artystyczne doświadczenia zdobywał już jako 3-latek, śpiewając w regionalnym Zespole Pieśni i Tańca „Wisłoczanie”. Zaczął już jako 5-letnie dziecko, układając melodie na losowych słowach. Z biegiem lat i dzięki nieustannej edukacji, zaczął pisać pełnoprawne piosenki. W końcu wydał debiutancki singiel „Samoloty”, do którego stworzył muzykę, tekst, a także scenariusz. Udało mu się to dzięki wsparciu krakowskiego producenta Adama Drzewieckiego, który usłyszawszy reinterpretację utworu „Kiedy umrę, Kochanie” Janusza Radka w wykonaniu Marcina, wręczył mu nagrodę specjalną w postaci bonu na 10 h w jego studiu „Drzewiecki Media Production”. Na tym samym festiwalu, a mianowicie „Tylko Polska Piosenka VI” z Januszem Radkiem zdobył nagrodę Grand Prix. Niedługo potem wydał kolejny singiel „Pierwszy śnieg”, który sam napisał i wyreżyserował. Za produkcję odpowiadał Jędrek Wołodko oraz Grzegorz Burkat, a za realizację obydwu klipów – Maciej Jurek.

Damianka

Zespół damianKA powstał w 2018 r. na Podkarpaciu (okolice Dębicy/Brzostku/Jasła). 2 marca 2021 r. premierę miał pierwszy singiel formacji pt. „Wymarzony świat”. Zdobył on pierwsze miejsce w 464 notowaniu Podkarpackiej Sceny Przebojów, w 543, 545 i 546 notowaniu Przebojowej Listy Radia Via, 94 notowaniu TOP40PL Radia Top w Manchesterze, 37 notowaniu Opolskiej Listy Polskiej Piosenki z 19 września 2021 r. Ponadto zespół do tej pory wydał dwa single „Nie żałować słów” i „Z każdą kroplą”.