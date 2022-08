Rusza modernizacja stadionu Wisłoki. W Dębicy podpisano umowę z wykonawcą

Dwa etapy modernizacji stadionu przy ul. Pakowej w Dęb

icy

Pierwszy etap inwestycji zakłada opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych.

Drugi etap to wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. Zakres tych prac to m.in. demontaż istniejącej trybuny i budowa nowej o pojemności minimum 2000 miejsc wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i infrastrukturą towarzyszącą, montaż energooszczędnego oświetlenia i paneli fotowoltaicznych na trybunie, budowa parkingów dla 52 samochodów osobowych i 5 autobusów, a także wiaty rowerowej z montażem paneli fotowoltaicznych. W ramach inwestycji wybudowany zostanie też zbiornik retencyjny, który będzie podpięty do miejskiej kanalizacji deszczowej, a obiekt zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej.

Na realizację pierwszego etapu wykonawca ma 7 miesięcy od podpisania umowy, z kolei przewidywany termin zakończenia całej inwestycji to koniec 2023 roku. Wartość całego zadania wynosi blisko 6 milionów złotych, z czego 4,5 mln złotych pochodzi z rządowego funduszu.