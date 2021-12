Rok 2022 rokiem Władysława Strumskiego. Tak zdecydowali radni miejscy w Dębicy

­ - Chcemy w ramach obchodów Roku Władysława Strumskiego zaangażować placówki oświatowe, bibliotekę, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz całą społeczność Dębicy, do poznawania osoby Władysława Strumskiego, ale także do podejmowania różnorodnych inicjatyw przedstawiających tę postać i inspirujących do dobrych i twórczych działań - mówił podczas sesji zastępca burmistrza Maciej Małozięć.