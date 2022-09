"Kalendarz z mundurem" w dębickiej Jedenastce. Szkoła bierze udział w projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej

„Kalendarz z mundurem” to blisko 60 ciekawych materiałów, które mogą stanowić cenne źródło informacji dla uczniów i nauczycieli. Znajdują się w nim materiały dotyczące 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości czy 12 marca – Przystąpienia Polski do NATO. W kalendarzu prezentowane są także daty takie, jak 21 maja – Dzień Kadeta czy 18 października – Święto Wojsk Łączności i Informatyki, po to, aby przybliżyć uczniom zadania, które wykonuje Wojsko Polskie.

- W ramach projektu planujemy także nawiązanie bliższych kontaktów z jednostkami wojskowymi, tak by nasi uczniowie mogli poznać pracę w wojskowości "od środka". Przewidujemy także spotkania z historykami i wojskowymi, które będą żywą lekcja historii dla naszych uczniów - mówi o udziale w przedsięwzięciu Alicja Prus, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy.