Niezwykły koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej już w lutym w Dębicy

W programie koncertu znaleźć będzie można arcydzieła wielkich mistrzów muzyki klasycznej, takich jak Ludwig van Beethoven czy Fryderyk Chopin. Na scenie pojawią się wybitni artyści, takie jak Aleksandra Dzieża, Mykhailo Lukaniuk, Nataliy Mandrotsyn, Maria Fedina, Bartosz Wątroba, Rościsław Fedina oraz Joanna Galik. Towarzyszyć im będzie Lwowska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Igora Pylatyuka, a rolę kierownika i koncertmistrza pełnić będzie Artur Mykitka.

Koncert jest częścią Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”, projektu edukacyjno-społecznego o znaczącym wpływie w Euroregionie Karpat. Każda edycja tego przedsięwzięcia przyciąga do 500 uczestników z różnych krajów Europy, zjednoczonych miłością do muzyki. Wydarzenie to tradycyjnie odbywa się w Sanoku, który co roku staje się Zimową Stolicą Pianistyki.

Bilety na koncert są dostępne w kasie DK Mors, a także online na stronach bilety.mokdebica.pl i kupbilecik.pl.

Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki klasycznej oraz tych, którzy chcą przeżyć niezapomniane chwile w towarzystwie wyjątkowych artystów.