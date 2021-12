Mistyczne poszukiwania Dariusza Grabowskiego w Galerii Sztuki MOK w Dębicy

Dariusz Grabowski w swojej twórczości nie ukrywa fascynacji dziełem Piotra Potworowskiego. W malarstwie, rysunku i grafice poszukuje czegoś więcej niż zagadnień czysto plastycznych. Szuka tego co nieuchwytne, nieopisywalne słowami. Czegoś na granicy fikcji i rzeczywistości, jawy i snu, na styku życia i śmierci.

Inspiracją do powstania cyklu ponad 60 obrazów pod wspólnym tytułem "De coelo et ejus mirabilibus et de inferno ex auditis et visis" ("O niebie i jego cudach również o piekle według tego co słyszano i widziano") jest dzieło szwedzkiego naukowca i mistyka Emanuela Swedenborga (1688-1772). Na jego pismach wyrosła duchowość Blake'a, Goethego, Słowackiego, Mickiewicza, Dostojewskiego i wielu innych. Czerpali z niego Poe, Baudelaire, Balzac, Emerson. Wizje jego były tak niepokojące, że przez niektórych posądzany był o szaleństwo. Swedenborg zapewniał, że rozmawia z demonami i aniołami. Bóg pozwolił mu na odwiedzenie innego świata i na poznanie jego mieszkańców. Prace z cyklu są próbą zapisania obrazem tego czego nie da się wyrazić słowami.