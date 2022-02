Dębica i okolice z pomocą dla Ukrainy. Zbiórki charytatywne w powiecie

Wszystkie punkty będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 8:00 do 15:00.

Dębica, Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mościckiego 26; od poniedziałku 28 lutego do środy 2 marca, w godzinach od 7.30 do 15.30: Zapotrzebowanie: mleko w proszku (najlepiej bez laktozy), suchy prowiant dla dzieci (m.in.: Lubisie, paluszki, wafelki, krakersy, bułeczki z dłuższą datą ważności, soczki albo wody smakowe w małych butelkach), szczoteczki do zębów, pasty, chusteczki wilgotne, mydła w płynie, papier toaletowy.

Dębica, Remiza OSP Dębica-Kędzierz przy ul. Świętosława 242; od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 20.00; Zapotrzebowanie: żywność długoterminowa mleko w proszku dla dzieci (najlepiej bez laktozy), kosmetyki i chemia, środki opatrunkowe, karimaty ze srebrnym spodem, koce, śpiwory, wózki dziecięce, odzież męska, damska i dziecięca (mogą być używane, ale w dobrym stanie).

Dębica, Zespół Szkół Specjalnych, ul. Matejki 22; od poniedziałku 28 lutego do piątku 4 marca, w godzinach od 8.00 do 15.00:

Zapotrzebowanie: najpotrzebniejsze rzeczy dla dzieci z domu dziecka: pasta do zębów, szampony, żele do kąpieli, mydła, kremy, środki higieniczne, bielizna, t-shirty, rajtuzy, dresy, buty, pantofle, zabawki, puzzle, artykuły papiernicze.