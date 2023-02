Zapisy do przedszkoli w Dębicy na rok 2023 ruszają wkrótce. Sprawdź terminy

Jak informuje dębicki urząd, zgodnie z przepisami wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek. Do każdej z nich należy złożyć oddzielny. Niezbędne jest również określenie kolejności wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będą znane 14 kwietnia.

Miasto przypomina, że rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 28 lutego.