Wójt gminy Dębica przegrywa wybory po 26 latach sprawowania funkcji. Rokosz dziękuje swoim wyborcom

7 kwietnia odbyły się wybory samorządowe. Stanisław Rokosz wieloletni wójt gminy Dębica przegrał z Adamem Pieniążkiem niespełna 200 głosami.

Rokosz triumfował tylko w siedmiu sołectwach: w Brzeźnicy, Latoszynie, Paszczynie, Podgrodziu, Pustkowie-Osiedlu, Pustkowie-Krownicach i Pustyni.

Adam Pieniążek lepszy wynik zdobył w jedenastu sołectwach w: Braciejowej, Głobikowej, Gumniskach, Kędzierzu, Kochanówce, Kozłowie, Nagawczynie, Pustkowie, Stasiówce, Stobiernej i Zawadzie.

Warto przypomnieć, że w listopadzie 2018 roku, czyli podczas drugiej tury poprzednich wyborów samorządowych było na odwrót. To Stanisław Rokosz był lepszy od Adama Pieniążka w jedenastu sołectwach.

W porównaniu do tamtych wyborów Adam Pieniążek odbił ustępującemu wójtowi Kędzierz, Kochanówkę, Kozłów, Pustków i Stobierną, ale stracił Podgrodzie. Na Rokosza zagłosowało wtedy 55,34 proc. udających się do urn, a na Pieniążka - 44,66 proc.

Stanisław Rokosz objął urząd wójta gminy Dębica 4 listopada 1998 roku i pełnił go nieprzerwanie do tej pory. Jego długa kadencja była czasem intensywnej działalności na rzecz rozwoju gminy Dębica, co podkreślają liczne pozytywne komentarze pod jego profilem w mediach społecznościowych.