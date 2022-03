Szlaban przed szkołą w Dębicy. Rodzice oburzeni!

Poza publicznym parkingiem obok ZUS-u za budynkiem szkoły jest także ogólnodostępny parking, ale wielu rodzicom nie odpowiada jego lokalizacja, mają zastrzeżenia do jego wyglądu. Niektórzy argumentują swoje oburzenie codziennym pośpiechem.

- Wygodnie jest wysadzić dziecko przed drzwiami szkoły i wiedzieć, że bezpiecznie do niej weszło. Jak masz do odwiezienia kolejne dzieci do innej placówki i mało czasu na dojazd do pracy to sytuacja ze spacerem z parkingu się zmienia - komentuje jedna z mam, której zasugerowano spacer z dzieckiem.