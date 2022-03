Ośrodki Wsparcia Dziennego w Dębicy z kolejnym dofinansowaniem

Dieta ketogenna jest dla osób z padaczką, a nie na odchudzanie! Neurolog ostrzega przed stosowaniem diety ketogenicznej na własną rękę

Co piąty Polak uważa, że dieta ketogeniczna to metoda odchudzania, a co trzeci, że pozwala budować masę mięśniową. Aż 84 proc. pytanych nie wie przy tym, że jej...