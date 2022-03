Za parking w Dębicy zapłacisz teraz w aplikacji mPay

To dobra informacja dla osób parkujących w centrum Dębicy, bo znika problem odliczania drobnych czy szukania parkometru. Nie trzeba również wracać do samochodu, by zostawić widoczny bilet parkingowy. Dzięki prostej w obsłudze aplikacji mPay wszystkie czynności związane z płatnością można wykonać w ciągu kilku sekund, nawet bez wychodzenia z pojazdu.

Dodatkowym atutem, jest to, że nie ma konieczności kontaktu z ogólnodostępną infrastrukturą w postaci parkomatów. To wyraz dodatkowej dbałości władz miasta o bezpieczeństwo mieszkańców.