Latoszyn Zdrój nadal bez statusu uzdrowiska

Wielkim optymizmem powiało we wrześniu 2020 roku, kiedy pomoc dla najmłodszego uzdrowiska okazała Józefa Szczurek- Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Osobiście wsparła Gminę Dębica w ubieganiu się o nadanie statusu uzdrowiska miejscowościom Latoszyn oraz Podgrodzie. Obecna na uroczystości otwarcia Parku Zdrojowego poinformowała, że Minister Zdrowia zarekomendował wniosek do Prezesa Rady Ministrów, a co za tym idzie tytuł uzdrowiska dla miejscowości powinien być już tylko formalnością.

Formalności okazały się jednak zawiłe, ponieważ do obecnej chwili trwały uzgodnienia oraz konsultacje międzyresortowe. Ostatni dokument wyjaśniający został skierowany do Ministerstwa Zdrowia w lipcu br. Władze Gminy uważają, że wyczerpane zostały wszystkie żądane uzupełnienia i że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten projekt był w końcu procedowany na posiedzeniu Rady Ministrów.