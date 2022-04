Latoszyn Zdrój z oficjalnym statusem uzdrowiska? Jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów

W przeciągu trzech najbliższych miesięcy powinniśmy się spodziewać rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego nadania oficjalnego statusu uzdrowiska sołectwom Latoszyn i Podgrodzie. Wówczas Latoszyn Zdrój stanie się pełnoprawnym uzdrowiskiem.

Kiedy we wrześniu 2020 roku oddawano do użytku Park Zdrojowy obecna na otwarciu Józefa Szczurek- Żelazko, ówczesna Sekretarz Stanu poinformowała, że Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zarekomendował wniosek do Prezesa Rady Ministrów, a co za tym idzie tytuł uzdrowiska dla miejscowości powinien być już tylko formalnością. Jak się okazało na decyzję gmina musiała czekać do 2022 roku.

Właśnie ukazał się projekt rozporządzenia, którego podjęcie zaplanowano w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. Zatem Latoszyn Zdrój jest już o krok od uzyskania oficjalnego statusu uzdrowiska.