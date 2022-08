Znamy reprezentantów Polski na Mistrzostwa Świata w Nordic Walking.

Na terenie uzdrowiska Latoszyn-Zdrój odbyły się kolejne zawody w ramach Enea Polish Nordic Walking CUP 2022, które w tym roku są organizowane w 10 miejscowościach na terenie Polski. Do Latoszyna przyjechało blisko 160 zawodników i zawodniczek, którzy walczyli o kolejne punkty do klasyfikacji generalnej całego cyklu oraz co najważniejsze o certyfikat dający prawo startu w nadchodzących Mistrzostwach Świata.

Wszyscy zawodnicy rywalizowali na dystansie 10 lub 5 kilometrów, w różnych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. Na uczestników czekała bardzo wymagająca pod względem kondycyjnym trasa, którą charakteryzowało długie ponad 600 metrowe strome podejście. Było to prawdziwe wyzwanie, na którym można było zdobyć bardzo cenną przewagę nad resztą zawodników lub też ją stracić. Cała trasa mierzyła 2,5 km długości, co oznaczało, że do pokonania wyznaczonego dystansu każdy z uczestników musiał pokonać 4 lub 2 okrążenia.