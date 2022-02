Złóż deklarację o źródłach ciepła. W Dębicy kolejna edycja programu wymiany starych kotłów

Program skierowany jest do dębiczan, którzy są właścicielami nieruchomości w granicach administracyjnych miasta. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba, do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich osób.

Dotacja może wynieść do 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5 tys. złotych, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Dębicy pod nr tel. 14 68 38 218.