Złote Gody w Dębicy. Małżeństwa z 50-letnim stażem obchodziły swój jubileusz [ZDJĘCIA]

Jubilaci z rąk burmistrza Mariusza Szewczyka odebrali medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na pamiątkę otrzymali również listy gratulacyjne oraz życzenia dobrego zdrowia i kolejnych lat wspólnego życia. Dla wszystkich zebranych wystąpiła Kapela Ludowa Morsy.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to jedyne odznaczenie przyznawane przez głowę państwa za staż małżeński. Jest to forma uznania i nagrodzenia osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Pary, które chciałyby ubiegać się o przyznanie medali, muszą złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego dołączając skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa oraz kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów.