Zakaz odwiedzin w Szpitalu Powiatowym w Dębicy

W dębickim szpitalu, mimo iż nie ma wielu hospitalizowanych z powodu zakażeń Covid-19, dyrektor wprowadził zakaz odwiedzin w placówce.

Podkreśla jednocześnie, że beztroska odwiedzających i niestosowanie się do obowiązujących zasad na terenie szpitala, apteki czy przychodni spowodowały podjęcie tak restrykcyjnych decyzji. Uspokaja jednak osoby w trudnej sytuacji życiowej.

- W sytuacjach szczególnych, po uzgodnieniu z lekarzem możliwość odwiedzin jest realna, oczywiście przy właściwym stosowaniu się do panujących zasad, w tym prawidłowo założonej maseczki - zaznacza.

Dodaje także, że tylko w ubiegłym tygodniu doszło do tego, że pacjentów było tyle samo co chorych pracowników szpitala.

- Mieliśmy dwóch lekarzy na oddziale, co spowodowało, że musieliśmy wstrzymać przyjmowanie pacjentów. Zostaliśmy zmuszeni do ściągnięcia personelu z urlopów, inaczej absencja personelu groziłaby paraliżem na oddziałach, a do tego nie możemy dopuścić - mówi poruszony niefrasobliwością odwiedzających.