Wystartowała kolejna edycja programu „Działaj Lokalnie” Monika Sroczyńska

zdjęcie ilustracyjne / pixabay

Wystartowała kolejna edycja programu „Działaj Lokalnie”. Jest on kierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu dębickiego. W ramach projektu będą mogły pozyskać dotację w wysokości do 6 000 zł na realizację własnych pomysłów.