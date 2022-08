Wypadek na ulicy Metalowców w Dębicy. Dwie dziewczynki trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło we wtorek, około godz. 15.30, w Dębicy na ulicy Metalowców. Wstępnie ustalono, że 28-letni mieszkaniec Tarnowa, kierujący fordem transitem, skręcając w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z prawidłowo kierującą citroenem xsara, uderzając w bok jej pojazdu.

Kierujący fordem, nie ucierpiał w zdarzeniu. Natomiast 35-letnia mieszkanka Brzeźnicy, kierująca citroenem oraz dwie dziewczynki w wieku 7 i 10 lat, które znajdowały się w pojeździe, zostały przetransportowane do rzeszowskiego szpitala. Kierowcy biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi.

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia zabezpieczyli materiał dowodowy pozwalający na dokładne wyjaśnienie okoliczności wypadku.