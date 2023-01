Wykonaj darmową mammografię w Dębicy. Regularne badanie ratuje życie

Wczesne wykrycie daje większe szanse na pełne wyleczenie, dlatego warto regularnie się badać. W Polsce, każda kobieta w wieku od 50 do 69 roku życia może skorzystać z darmowej mammografii. W Dębicy takie badanie bezpłatnie można wykonać:

W Polsce każdego roku wykrywa się raka piersi u 19 tys. kobiet, co oznacza, że codziennie ponad 50 Polek dowiaduje się o chorobie, a 15 również każdego dnia umiera. W ciągu ostatnich 20 lat całkowita…

Do bezpłatnej mammografii finansowanej przez NFZ uprawnione są kobiety od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.