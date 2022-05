Wydarzenia Roku Władysława Strumskiego w Dębicy. Co nas czeka?

Przedsięwzięcia dofinansowane będą w ramach programu Patriotyzm Jutra, z którego Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała 45 tys. złotych.

- Ideą podjętej przez Radę Miasta uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022, Rokiem Władysława Strumskiego, jest z jednej strony upamiętnienie tej postaci. Z drugiej strony pokazanie społeczeństwu kim był Władysław Strumski, co mu zawdzięczamy i jak ta postać może inspirować dębiczan do podjęcia służby. Władysław Strumski był bowiem człowiekiem służby. Służył ojczyźnie, społeczeństwu i drugiemu człowiekowi - podkreśla Maciej Małozięć, zastępca burmistrza Dębicy.

Przedsięwzięcia w ramach projektu będą realizowane od czerwca do października. Będą mieść miejsce dwa duże wydarzenia. Pierwsze z nich to rekonstrukcja dwóch akcji dywersyjnych, która odbędzie się na dębickim Rynku. Jedna przedstawiająca śmierć Romana Banka pseudonim Żbik, a druga to akcja likwidacji żandarma Bąka.