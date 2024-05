Wybory w Parlamencie Europejskim. Lokale wyborcze w Dębicy. Gdzie można głosować?

Państwowa Komisja Wyborcza podała listę lokali wyborczych w Dębicy. Nie wiesz, gdzie zagłosować? Sprawdź szczegóły poniżej. Zobacz, gdzie możesz oddać swój głos w wyborach do Europarlamentu.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w Dębicy

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Dębicy. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Dom Sportu i Rekreacji MOSIR

adres: Sportowa 26, 39-200 Dębica

numer komisji: 1 Aleja Jana Pawła II

Brzegowa

Sikorskiego

Słoneczna od nr 9 do końca nieparzyste

Sportowa

I Liceum Ogólnokształcące

adres: Słowackiego 9, 39-200 Dębica

numer komisji: 10 Czarnieckiego

Jana III Sobieskiego

Kościuszki od nr 1 do nr 17 nieparzyste

Księdza Nosala

Lipowa

Ofiar Getta

Ogrodowa

Piekarska

Plac Solidarności

Plac Sybiraków

Profesora Gawrysia

Rynek

Rzeszowska od nr 1 do nr 7 nieparzyste i od nr 2 do nr 10 parzyste

Słowackiego

Spółdzielcza

Stefana Batorego

Strażacka

Strumskiego

Targowa

Żeromskiego

Żuławskiego

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy

adres: Cmentarna 1, 39-200 Dębica

numer komisji: 9 Cicha

Cmentarna od nr 1 do nr 47 nieparzyste i od nr 2 do nr 50 parzyste

Głowackiego od nr 1 do nr 25 nieparzyste i od nr 2 do nr 16 parzyste

Grottgera

Kościuszki od nr 2 do nr 34 parzyste

Księdza Popiełuszki

Łąkowa

Plac Gryfitów

Puszkina

Rzeszowska od nr 9 do nr 55B nieparzyste

Świętej Jadwigi

Świętosława od nr 1 do nr 45 nieparzyste i od nr 2 do nr 40 parzyste

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

adres: Rzeczna 1A, 39-200 Dębica

numer komisji: 4 Diamentowa

Kosynierów Racławickich

Kościuszki od nr 36 do końca parzyste

Malinowa

Metalowców

Mościckiego

Rzeczna

Sandomierska od nr 49 do końca nieparzyste

Świętosława od nr 47 do końca nieparzyste i od nr 42 do końca parzyste

Wierzbowa

Wiśniowa

Przedszkole Miejskie Nr 10

adres: Księdza Kołłątaja 8, 39-200 Dębica

numer komisji: 13 1 Maja od nr 2 do nr 10 parzyste

Fredry

Konopnickiej

Księdza Kołłątaja

Orzeszkowej

Parkowa

Prusa

Reymonta

Staszica

Stwosza

Wiktora

Przedszkole Miejskie Nr 12

adres: Cmentarna 56, 39-200 Dębica

numer komisji: 5 Cmentarna od nr 65 do końca nieparzyste

Drogowców

Przemysłowa

Rzeszowska od nr 95 do końca nieparzyste

Sandomierska numery parzyste i od nr 1 do nr 47 nieparzyste

Św. Brata Alberta

Transportowców

Tuwima

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne

adres: Księdza Konarskiego 14, 39-200 Dębica

numer komisji: 11 Głowackiego od nr 27 do końca nieparzyste i od nr 18 do końca parzyste

Kolejowa

Krótka

Księdza Konarskiego

Składowa

Przedszkole Miejskie Nr 8

adres: Szkolna 4, 39-200 Dębica

numer komisji: 3 1 Maja od nr 12 do końca parzyste

3 Maja

Akademicka

Bohaterów Westerplatte

Bonara

Cegielniana

Daszyńskiego

Fabryczna

Kościuszki od nr 19 do końca nieparzyste

Krasińskiego

Ludowa

Nowa

Osiedlowa

Piłsudskiego

Pułaskiego

Ratuszowa

Rejtana

Saperów

Słoneczna od nr 1 do nr 7 nieparzyste i od nr 2 do nr 68 parzyste

Sobocińskiego

Sucharskiego

Szkolna

Przedszkole Miejskie Nr 9

adres: Sienkiewicza 6B, 39-200 Dębica

numer komisji: 6 Ulice : Sienkiewicza

Robotnicza numery nieparzyste

Przedszkole Miejskie nr 6

adres: Osiedle Matejki 19, 39-200 Dębica

numer komisji: 16 Bławatowa

Brzozowa

Klonowa

Krasickiego

Leśna od nr 2 do nr 8 parzyste i od nr 1 do nr 109B nieparzyste

Osiedle Matejki

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

adres: Szkotnia 14, 39-200 Dębica

numer komisji: 19 Pana Tadeusza

Poddęby numery parzyste

Wielopolska od nr 41 do nr 71 nieparzyste i od nr 42 do nr 144 parzyste

Szkotnia

Żołędziowa

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Kraszewskiego 37, 39-200 Dębica

numer komisji: 12 Aleja Włodzimierza Skarbek-Borowskiego

Garncarska

Jabłonowskich

Krakowska od nr 2 do nr 92A parzyste i nr 3, 5, 13, 15, 17

Kraszewskiego

Lisa

Piaski

Rodziny Koehlich

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

adres: Paderewskiego 4, 39-200 Dębica

numer komisji: 2 Chłodnicza

Paderewskiego

Słoneczna od nr 70 do końca parzyste

Witosa

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

adres: Grottgera 3, 39-200 Dębica

numer komisji: 8 Cmentarna od nr 52 do końca parzyste i od nr 49 do nr 63 nieparzyste

Rzeszowska od nr 57 do nr 93 nieparzyste

Szkoła Podstawowa Nr 10

adres: Huberta Wagnera 4, 39-200 Dębica

numer komisji: 14 Ulice : 1 Maja numery nieparzyste

Astronautów

Banka

Błękitna

Braterstwa Broni

Energetyczna

Generała Andersa

Generała Grota-Roweckiego

Generała Hallera

Graniczna

Henryka Łasaka

Huberta Wagnera

Komandosów

Kombatantów

Kopernika

Krakowska od nr 79 do końca nieparzyste i od nr 94 do końca parzyste

Kwiatkowskiego

Kwiatów Polskich

Łukasiewicza

Majora Lazarowicza

Młodości

Ofiar Katynia

Pokoju

Powstańców Warszawy

Północna

Pułkownika Łukasza Cieplińskiego

Rodziny Balków

Ruchu Oporu

Starzyńskiego

Szarych Szeregów

Walecznych

Widok

Wojska Polskiego

Wolności

Żwirki i Wigury

Szkoła Podstawowa Nr 12

adres: Gajowa 9, 39-200 Dębica

numer komisji: 15 Ulice : 23 Sierpnia

Armii Krajowej

Batalionów Chłopskich

Czwartaków

Gajowa

Głaszczki

Gumniska

Jasna

Jastrzębia

Jesienna

Korczaka

Krucza

Kukułcza

Letnia

Lutaka

Lwowska od nr 57 do końca

Marszałka

Orla

Pawia

Piękna

Przepiórcza

Skowronków

Sokola

Spacerowa

Towarnickiego

Wilgi

Wiosenna

Wróbla

Wybickiego

Zimowa

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: Ogrodowa 22, 39-200 Dębica

numer komisji: 18 Cisowa

Cwena

Gawrzyłowska od nr 1 do nr 69

Jaśminowa

Kawęczyńska od nr 1 do nr 63 nieparzyste i od nr 2 do nr 142K parzyste

Leśna od nr 10 do końca parzyste i od nr 111 do końca nieparzyste

Lwowska od nr 29 do nr 56

Partyzantów

Polna od nr 1 do nr 31 nieparzyste i od nr 2 do nr 50C parzyste

Rzemieślnicza

Zielona od nr 1 do nr 39A

Szkoła Podstawowa Nr 4

adres: Wyrobka 11, 39-200 Dębica

numer komisji: 7 Bojanowskiego

Kochanowskiego

Poddęby numery nieparzyste

Reja

Robotnicza numery parzyste

Rydla

Rzeszowska od nr 14 do nr 78 parzyste

Skłodowskiej

Wielopolska od nr 1 do nr 40

Wyrobka

Wyspiańskiego

Szkoła Podstawowa Nr 6

adres: Łysogórska 25, 39-200 Dębica

numer komisji: 17 Akacjowa

Chopina

Krakowska od nr 19 do nr 73 nieparzyste i nr 1, 7, 9, 11

Ligęzów

Łysogórska

Młynarska

Olszynowa

Południowa

Powstania Styczniowego

Raczyńskich

Traugutta

Zacisze

Szkoła Podstawowa Nr 8

adres: Wielopolska 162, 39-200 Dębica

numer komisji: 21 Budzisz od nr 37 do końca nieparzyste i od nr 34 do końca parzyste

Gawrzyłowska od nr 70 do końca

Górzysta

Kawęczyńska od nr 144 do końca parzyste i od nr 65 do końca nieparzyste

Pogodna

Polna od nr 52 do końca parzyste i od nr 33 do końca nieparzyste

Promienna

Rolnicza

Spokojna

Stroma

Tetmajera

Wiejska

Wielopolska od nr 143 do końca nieparzyste i od nr 146 do końca parzyste

Wilhelma Macha

Zdrojowa

Zielona od nr 40 do końca

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

adres: Rzeszowska 78, 39-200 Dębica

numer komisji: 20 Budzisz od nr 1 do nr 35P nieparzyste i od nr 2 do nr 32E parzyste

Grunwaldzka

Króla Bolesława Chrobrego

Króla Władysława Jagiełły

Króla Zygmunta Starego

Królewska

Legionów Polskich

Lwowska od nr 1 do nr 28

Mickiewicza

Mieszka I

Radosna

Rajska

Rondo

Rzeszowska od nr 80 do końca parzyste

Szaley Groele

Tysiąclecia

Wesoła

Wielopolska od nr 73 do 141A nieparzyste

Może Cię zainteresować Głosowanie elektroniczne – czy jest możliwe w Polsce?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim. Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne. Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Próg wyborczy do PE

W podziale mandatów do Parlamentu Europejskiego będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczyły 5%.

Wideo Tragiczne zdarzenie na Majorce - są zabici i ranni