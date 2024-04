Wybory samorządowe 2024 - lista lokali wyborczych w gm. Czarna

Wybory samorządowe odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.

Dom Kultury Podlesie

Osiedlowe Centrum Kultury Przyborów

Publiczna Szkoła Podstawowa Chotowa

Publiczna Szkoła Podstawowa Czarna

Publiczna Szkoła Podstawowa Grabiny

Publiczna Szkoła Podstawowa Róża

Publiczna Szkoła Podstawowa Stara Jastrząbka

Wiejskie Centrum Kultury Borowa

Wiejskie Centrum Kultury Głowaczowa

Wiejskie Centrum Kultury Jaźwiny

Wiejskie Centrum Kultury Przeryty Bór

Wiejskie Centrum Kultury Żdżary

Ile kadencji urzęduje wójt, burmistrz i prezydent miasta?

W 2018 r. wprowadzono nowelizację do Kodeksu Wyborczego, która wydłużyła kadencję wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także radnych z 4 do 5 lat. Skutkiem tego działania było wydłużenie obecnej kadencji, ponieważ wybory miały odbyć się w 2023 r., ale przełożono je na rok 2024, by wybory parlamentarne i samorządowe nie odbywały się w tym samych czasie. Od teraz wybory będą odbywać się co 5 lat.

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w zakresie ograniczenia w liczbie kadencji. Wcześniej nie było żadnego limitu. Obecnie zostało to ograniczone do dwóch kadencji.