Weź udział w badaniu dotyczącym chomika europejskiego

Głównym celem badań jest wstępna inwentaryzacja stanowisk chomika europejskiego, która zostanie zweryfikowana w terenie w sezonie aktywności chomików. Dodatkowym celem jest rozpoznanie sposobu postrzegania chomika europejskiego przez lokalne społeczności oraz pilotażowe określenie poziomu szkód, jakie chomiki wyrządzają w uprawach.

Dzięki przeprowadzonym badaniom będzie można:

- zaplanować bardziej szczegółowe działania w zakresie edukacji na temat chomika,

- wypracować sposoby minimalizowania szkód powodowanych przez chomiki,

- opracować system promowania rolników realizujących gospodarkę sprzyjającą bioróżnorodności lub/i wypracować system rekompensat za szkody.

Aby wspomóc badania, należy wypełnić ankietę lub pomóc w jej rozpowszechnianiu, by dotarła do jak największej liczby osób, szczególnie do osób związanych z rolnictwem.

Ankieta dostępna jest TUTAJ, każdy może wziąć w niej udział.