W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy można składać wnioski o dodatek osłonowy OPRAC.: Monika Sroczyńska

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie, które jest częścią tarczy antyinflacyjnej. Przysługuje on osobom najbardziej potrzebującym i może wynieść od 400 zł do 1150 zł. Wniosek należy złożyć do 31 stycznia br.