W Dębicy Europejska Noc Muzeów i Bajkowa Noc Bibliotek

Bajkowa Noc Bibliotek

Wydarzenie otworzy interaktywny spektakl Studia Teatralnego KRAK-ART. pt. „Pan Twardowski”. Widzowie dowiedzą się, jak wysokie ambicje i marzenie wybitnego uczonego doprowadziły niemal do jego zguby. Nowatorska adaptacja znanej legendy pokaże dzieciom także realia czasów szlacheckich. Dodatkowo każdy mały widz otrzyma szansę, by wziąć udział w przedstawieniu, przeobrażając się w aktora dzięki białej magii teatru.

Później na najmłodszych czeka test spostrzegawczości, sprytu oraz logicznego myślenia dzięki poszukiwaniu klucza do wyjścia z escape roomu pt. „Magiczny kuferek”. Na młodych adeptów nauki czekać będzie laboratorium, odsłaniające arkana fizyki i chemii w przystępny i łatwy do zapamiętania sposób.

To jednak nie dość atrakcji, ponieważ gry i zabawy drużynowe pt. „Czy słońce czy deszcz w bibliotece fajnie jest” po raz kolejny udowodnią, że dla obdarzonych wyobraźnią molików książkowych, biblioteka to czarodziejskie miejsce, w którym niezależnie od aury można świetnie się bawić. Najważniejsze, by zachować pogodę ducha i odwagę do marzeń.