W Dębicy będą dystrybuować węgiel, jeśli tylko będzie takie zapotrzebowanie

W Dębicy przyjmują zgłoszenia chętnych do odbioru węgla na korzystnych warunkach

Mariusz Szewczyk zadeklarował pomoc mieszkańcom w odpowiedzi na apel wicepremiera Jacka Sasina, który zaapelował do samorządów o wsparcie w dystrybucji węgla. Zasugerował wówczas, że mogłyby się w to zaangażować m.in. poprzez spółki komunalne.

- To podmioty, które mają możliwość kupowania węgla bezpośrednio u importera i sprzedawania go z dużo mniejszym narzutem, właściwie po kosztach przywiezienia oraz transportu do miejsca docelowego - przekonywał Jacek Sasin.

Wątpliwości co do tego pomysłu mieli niektórzy samorządowcy, którzy zaznaczali że gminy nie są na to przygotowane, ponieważ nie trudniły się tym do tej pory. Znaleźli się też tacy, którzy bezwarunkową pomoc mieszkańcom nieść zadeklarowali, m.in. prezydent Przemyśla Wojciech Bakun i burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.