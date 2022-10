VII Podkarpacki Festiwal Szarlotki w Pstrągowej Monika Sroczyńska

Święto pachnące jabłkami to wystarczający argument do tego, by w niedzielę 23 października br. odwiedzić Siedlisko Janczar w Pstrągowej, gdzie będzie miał miejsce VII Podkarpacki Festiwal Szarlotki .