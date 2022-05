Usługi opiekuńcze dla seniorów w Gminie Pilzno

Projekt skierowany jest do osób starszych powyżej 60 roku życia potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby:

zamieszkałe na terenie miasta i gminy Pilzno

w wieku powyżej 60 roku życia

potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Rekrutacja do projektu trwa do 31 maja 2022r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu zlokalizowanego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pilźnie przy ul. Rynek 33 do pokoju nr 1, tel. 14 6761851 lub 146761852 czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.