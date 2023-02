Uroczyste ogłoszenie wyników Podkarpackiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023.Technikum nr 2 w Dębicy najlepsze na Podkarpaciu

Ranking od wielu lat organizuje warszawskie wydawnictwo edukacyjne Perspektywy. Jak podkreśla obecny na uroczystości przedstawiciel wydawnictwa Rafał Solecki – Bieniecki ranking ma obiektywny charakter. Jest profesjonalnie uporządkowaną informacją.

Najwyższą pozycję wśród najlepszych techników na Podkarpaciu otrzymało Technikum nr 2 w Dębicy.

To jest ogromne wyróżnienie, tym bardziej dla nas cenne, bo nie pierwsze. Po raz kolejny mamy zaszczyt odbierać tak wspaniałą nagrodę dydaktyczną. Jest to wynik wspólnej pracy i współpracy grona pedagogicznego i naszego samorządu powiatowego- mówi dyrektor szkoły Joanna Dymitrowska

Nauczyciel to nie tylko pedagog to również inspirator i twórca do tego, aby motywować uczniów w ich wyborach. Naszą rolą jako wychowawców jest danie uczniom możliwość rozwoju swoich talentów - dodaje pani dyrektor.