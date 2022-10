Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w dębickim Ratuszu. Miasto otrzymało dofinansowanie z PEFRON-u

Miasto Dębica otrzyma 250 tys. zł. dofinansowania na udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

- Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku ratusza. W ramach realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności do świadczonych usług dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności. Będzie więcej udogodnień dla osób z trudnościami i ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami słuchu, osób z problemami wzroku oraz osób z problemami poznawczymi - informuje Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy.

Przebudowana zostanie strefa wejścia i montaż automatycznych drzwi przesuwnych na czujnik ruchu. Dziennik podawczy będzie dostosowany do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się oraz osób niedosłyszących. Zamontowane zostaną też 2 platformy przychodowe, zapewniające dostępność do pomieszczeń na półpiętrach, a sanitariaty będą dostosowane w pełni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.