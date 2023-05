Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Dębica, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

Podkarpaccy policjanci od lat współpracują z placówkami oświatowymi, które realizują program nauczania dla klas mundurowych. To okazja do przypomnienia młodzieży zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także promocji zawodu policjanta. Tym razem uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie mieli okazję poznać zasady pracy technika kryminalistyki podczas spotkania z policjantką Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie.

Instruktorzy, muzycy, kierownicy ośrodków kultury oraz bibliotekarki odebrali podziękowania za swoją pracę z okazji Dnia Działacza i Animatora Kultury. Była to okazja do uhonorowania i docenienia osób, które poświęcają się na rzecz promocji kultury i twórczości. Dla wyróżnionych wystąpiła Danuta Borowiecka.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na obwodnicy Radymna. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca mercedesem 45-latka, włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdem BMW w wyniku czego doszło do zderzenia. Siłą uderzenia bmw przemieściło się na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w audi. W efekcie zderzenia do szpitala trafiły cztery osoby.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 16 na skrzyżowaniu alei Solidarności z ul. W. Pola. Kierujący skodą jadąc w kierunku ul. Lwowskiej z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w przydrożną latarnię i znak drogowy. 43-latkowi z Jarosławia nic się nie stało, był trzeźwy.