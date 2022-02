Tygodniowy przegląd prasy 20.02.2022: Dębica, 13.02-19.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

Przegląd tygodnia: Dębica, 20.02.2022. 13.02 - 19.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Co można odliczyć od podatku w 2022 roku. Sprawdź najnowszą listę rzeczy, które zgodnie z prawem odliczysz od podatku. Odliczenia podatkowe w PIT 2022. Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT.

Pod dwóch latach obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa do Galerii Sztuki w Dębicy znów wróciły tłumy. Na dorocznej Wystawie Środowiskowej zaprezentowało się ponad 40 artystów, a podczas otwarcia tak ważnego dla dębiczan wydarzenia kulturalnego nie zabrakło miłośników piękna i sztuki. Zobaczcie zdjęcia!