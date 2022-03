Turniej łuczniczy w Stobiernej [FOTORELACJA]

Turniej łuczniczy w formule 3d

Do Stobiernej przyjechali łucznicy ze Śląska, Mazowsza, a także Warmii.

- Strzelamy do tarcz łuczniczych przypominających zwierzęta. Dwie strzały na cel, dwie strzały liczone - wyjaśnia Włodzimierz Woźnica z drużyny Łucznicy Rozembark.

Tereny Gminy Dębica tak spodobały się miłośnikom łucznictwa, że w planach jest już kolejny turniej.

- Już trwają rozmowy dotyczące kolejnego turnieju historycznego, mam tutaj na myśli "Deszcz strzał". Docierają do nas głosy miłośników łucznictwa z całej Polski, którzy po raz kolejny chcą przyjechać do Osady Słowiańskiej, by ze sobą rywalizować i dobrze bawić się w Stobiernej - mówi Marcin Ciszek, dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.