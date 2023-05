Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Dębicy. Które miejsca są polecane w maju 2023?

Historia lodów

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z owoców, lodu i mleka. Także w Europie zajadali się tymi rarytasami wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, w formie współczesnego sorbetu i trudny do wykonania ze względu na konieczność sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

W naszym kraju szerszą popularność lody zdobyły w latach przedwojennych. Były sprzedawane z wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które przyciągały tłumy klientów.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na większą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Podawane były na andrutach lub waflach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Dębicy otwierano przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać jedynie w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.