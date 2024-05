Trasy spacerowe do 67 km od Dębicy. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 1 - 2 czerwca

Szukasz pomysłu na ciekawą trasę na spacer w okolicy Dębicy? Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe propozycje. Mogą mieć różną długość, i właśnie dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 67 km od Dębicy. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe niedaleko Dębicy warto wybrać w weekend.

Trasy spacerowe z Dębicy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 67 km od Dębicy, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w Dębicy ma być 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 77%. W niedzielę 02 czerwca w Dębicy ma być 21°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 51%. 🌳 Trasa spacerowa: LACKOWA bez Ostrego Wierchu [Kod trasy: 147822] Stopień trudności: 3.0

Dystans: 19,03 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 465 m

Suma podejść: 946 m

Suma zejść: 946 m Trasę dla spacerowiczów z Dębicy poleca Siwejka Chciałbym Wam zaproponować wycieczkę z Ropek na Lackową nazywaną potocznie górą policyjną ze względu na charakterystyczną wysokość 997 m. Cała pętla liczona od naszego domu ma 18 km, więc będzie to wycieczka całodzienna. Przewiduję, że zajmie ona 6-7 godzin, a jak dopadnie Was leniwiec w Bielicznej - to znacznie dłużej. Wyruszamy z Siwejki za szlakami czerwonymi i niebieskimi drogą wzdłuż jeziorka na Ropce (jest to jedno z najpiękniejszych miejsc Beskidu Niskiego z rzadko spotykaną w tym rejonie fauną i florą: sitowie, czarne bociany, gągoły, siwe czaple). Po drodze mijamy po prawej stronie popadające w ruinę zabudowania dawnego PGR-u, a po przejściu około jednego kilometra, w miejscu gdzie łączą się dwa potoki, przy zabudowaniach dawnej szkoły przekształconej w pensjonat po prawej i położonym na wprost domem powstałym na wzór dworu alkierzowego, porzucamy szlak niebieski i kierujemy się w prawo za znakami czerwonymi i żółtymi. Po lewej stronie mijamy nieco cofnięty cmentarz będący pamiątką mocno rozwiniętej niegdyś wsi Ropki (było tu blisko 400 gospodarstw), a następnie po prawej kapliczkę przydrożną. Wybieramy znaki żółte, pokonujemy potok i dobrą szutrowa drogą leśną kierujemy się ostro pod górę w kierunku przełęczy Perehyba. Na samej przełęczy ostatnio pojawiła się ławeczka. Po pokonaniu tego podejścia bardzo przydatna. Aby nie zmagać się z bardzo stromym podejściem na Białą Skałę opuszczamy znaki żółte i wyruszamy z przełęczy Perehyba w dół na zachód szlakiem konnym, który doprowadzi nas do potoku w Dolinie Bieliczna mniej więcej w połowie jej długości. Ruszamy dalej w dół w kierunku Izb mając po lewej stronie groźnie wyglądającą Lackową. Po dojściu do Izb jeżeli będziemy mieli szczęście to znajdziemy otwarty sklep spożywczy. Uzupełniamy wodę i ruszamy na południe w kierunku przełęczy Beskid mijając po lewej stronie nieco straszące niewykończone zabudowania gospodarcze. Po dotarciu na przełecz Beskid wybieramy czerwony szlak słowacki i ruszamy w kierunku Lackowej. Najpierw idziemy łagodnie do góry przez około 30 minut, a następnie rozpoczynamy właściwe podejście, o którym wiele już powiedziano – zdobywamy „zachodnią ścianę Lackowej”. Na odcinku zaledwie kilometra różnica wzniesień wynosi około 300 metrów, a nachylenie przekracza 30 stopni. Jest bardzo stromo. Idziemy pięknymi bukowymi lasami pnąc się ostro pod górę. Naszymi sprzymierzeńcami są konary drzew, których możemy się chwytać, bo pomóc sobie we wspinaczce. Wchodzimy na szczyt Lackowej, gdzie znajduje się pamiątkowa pieczątka, z której korzystają zdobywcy tego szczytu, aby udokumentować osiągnięcie celu. Po serii pamiątkowych zdjęć ruszamy dalej szlakiem granicznym na wschód do Przełęczy Pułaskiego (743 m n.p.m.). Gdy miniemy tablicę informująca o tym, po przejściu kolejnych 200 metrów, przy słupku granicznym 245/6 skręcamy w wyraźną drogę w lewo, która doprowadzi nas to jednego z najpiękniejszych miejsc Beskidu Niskiego. Do murowanej cerkwi w Dolinie Bieliczna będącej jedyną pozostałością po nieistniejącej wsi. To idealne miejsce na odpoczynek. Po solidnej przerwie kierujemy się wzdłuż lasu w kierunku północnym, skrajem łąki obok cmentarza, aż dojdziemy z powrotem do szlaku konnego wiodącego ze znanej nam już przełęczy Perehyba. 500 metrów do góry i jesteśmy na przełęczy, skąd już tylko w dół do Ropek, gdzie czeka w Siwejce na zdobywców Lackowej pamiątkowy medal.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Debiutantka [Kod trasy: 159883] Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,52 km

Czas trwania spaceru: 38 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podejść: 189 m

Suma zejść: 189 m Trasę dla spacerowiczów z Dębicy poleca Siwejka Krótka trasa idealna na początek. Niewielkie różnice wysokości powodują, że niemal każdy z łatwością ją pokona. Tradycyjnie ruszamy z Siwejki, najpierw 1300 m w stronę centrum Ropek szlakiem czerwonym do rozdroża w centrum wsi. Tam kierujemy się za znakami żółtymi w prawo. Najpierw przez potok, potem nieco stromiej do góry do utwardzonego placu przygotowanego na zwózkę drewna. W tym miejscu porzucamy szlak żółty i ruszamy łagodnie drogą w prawo. Gdy na Twoim smartwatchu pokaże się 3 km skręcamy z tej drogi w prawo stromo w dół ścieżką leśną. Po 300 metrach dołanszamy się do szlaku czerwonego którym kierujemy się w drogę powrotną w dół Ropek.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Lackowa z Ostrym Wierchem [Kod trasy: 157516] Stopień trudności: 3.0

Dystans: 18,87 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 467 m

Suma podejść: 953 m

Suma zejść: 953 m Trasę dla spacerowiczów z Dębicy poleca Siwejka Chciałbym Wam zaproponować wycieczkę z Ropek na Lackową nazywaną potocznie górą policyjną ze względu na charakterystyczną wysokość 997 m. Cała pętla liczona od naszego domu ma 18 km, więc będzie to wycieczka całodzienna. Przewiduję, że zajmie ona 6-7 godzin, a jak dopadnie Was leniwiec w Bielicznej - to znacznie dłużej. Wyruszamy z Siwejki za szlakami czerwonymi i niebieskimi drogą wzdłuż jeziorka na Ropce (jest to jedno z najpiękniejszych miejsc Beskidu Niskiego z rzadko spotykaną w tym rejonie fauną i florą: sitowie, czarne bociany, gągoły, siwe czaple). Po drodze mijamy po prawej stronie popadające w ruinę zabudowania dawnego PGR-u, a po przejściu około jednego kilometra, w miejscu gdzie łączą się dwa potoki, przy zabudowaniach dawnej szkoły przekształconej w pensjonat po prawej i położonym na wprost domem powstałym na wzór dworu alkierzowego, porzucamy szlak niebieski i kierujemy się w prawo za znakami czerwonymi i żółtymi. Po lewej stronie mijamy nieco cofnięty cmentarz będący pamiątką mocno rozwiniętej niegdyś wsi Ropki (było tu blisko 400 gospodarstw), a następnie po prawej kapliczkę przydrożną. Wybieramy znaki żółte, pokonujemy potok i dobrą szutrowa drogą leśną kierujemy się ostro pod górę w kierunku przełęczy Perehyba. Na samej przełęczy ostatnio pojawiła się ławeczka. Po pokonaniu tego podejścia bardzo przydatna. Aby nie zmagać się z bardzo stromym podejściem na Białą Skałę opuszczamy znaki żółte i wyruszamy z przełęczy Perehyba w dół na zachód szlakiem konnym. Po przejściu 400 metrów ujrzymy lewo przecinkę, która doprowadzi nas na skraj lasu. Gdy znajdziemy się w tym punkcie to na wprost zobaczymy górującą nad Doliną Lackową. Od granicy lasu trzeba skierować się w dół obchodząc widoczną w dolinie kępę drzew od góry. Po przejściu 500 metrów dojdziemy do dna doliny, gdzie po prawej stronie ukaże nam się najpierw cmentarz, a następnie murowana cerkiew. Ruszamy dalej w dół w kierunku Izb mając po lewej stronie groźnie wyglądającą Lackową. Po dojściu do Izb jeżeli będziemy mieli szczęście to znajdziemy otwarty sklep spożywczy. Uzupełniamy wodę i ruszamy na południe w kierunku przełęczy Beskid mijając po lewej stronie nieco straszące niewykończone zabudowania gospodarcze. Po dotarciu na przełecz Beskid wybieramy czerwony szlak słowacki i ruszamy w kierunku Lackowej. Najpierw idziemy łagodnie do góry przez około 30 minut, a następnie rozpoczynamy właściwe podejście, o którym wiele już powiedziano – zdobywamy „zachodnią ścianę Lackowej”. Na odcinku zaledwie kilometra różnica wzniesień wynosi około 300 metrów, a nachylenie przekracza 30 stopni. Jest bardzo stromo. Idziemy pięknymi bukowymi lasami pnąc się ostro pod górę. Naszymi sprzymierzeńcami są konary drzew, których możemy się chwytać, bo pomóc sobie we wspinaczce. Wchodzimy na szczyt Lackowej, gdzie znajduje się pamiątkowa pieczątka, z której korzystają zdobywcy tego szczytu, aby udokumentować osiągnięcie celu. Po serii pamiątkowych zdjęć ruszamy dalej szlakiem granicznym na wschód do Przełęczy Pułaskiego (743 m n.p.m.). Gdy miniemy przełęcz szlak będzie kierował się stromo do góry. Gdy pokonamy największe trudności, to dojdziemy do rozwidlenia szlaków. Opuszczamy czerwony szlak graniczny i kierujemy się za żółtymi znakami na Ostry Wierch, Białą Skałę i Przełęcz Perehyba, skąd już tylko w dół do Ropek, gdzie czeka w Siwejce na zdobywców Lackowej pamiątkowy medal.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Dębicy

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przyda się na spacerze

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Dlaczego warto spacerować?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.