Trasy nordic walking do 67 km od Dębicy. Urokliwe ścieżki na weekend 5 - 6 marca

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 67 km od Dębicy. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie.

Wyznaczona trasa upamiętnia ich historyczną obecność w Tarnowie, którzy przed II wojną światową stanowili 45% mieszkańców miasta, tragicznie zniesioną przez Holocaust.

Start

Dojazd do Tarnowa: z Krakowa do Tarnowa dotarliśmy krajową nr 4 w niecałe 1,5 godziny. W mieście bez trudu można znaleźć płatne i bezpłatne miejsca parkingowe. Do Tarnowa można dojechać również pociągiem lub jednym z licznych autobusów startujących z Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie.

Trasa

Większość obiektów trasy znajduje się w obrębie i okolicach dawnego getta, czyli w ścisłym centrum miasta. Trasa rozpoczyna się od ulic Wekslarskiej i Żydowskiej, będących odnogami tarnowskiego Rynku. Posiłkując się planem miasta i informacjami znalezionymi w Internecie, bez trudu można odnaleźć kolejne punkty wycieczki. Są one ponadto oznaczone tabliczkami, a co jakiś czas o o tym, że podążamy we właściwym kierunku upewniają nas drogowskazy.