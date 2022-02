Taniec to jej życie. Karolina Olszewska z Dębicy zrobiła furorę w You Can Dance - Nowa Generacja!

- Nie wyobrażam sobie po prostu finału bez was. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Karolina nie miałaś łatwego życia w tym programie. Ciągle były solówki, ciągle udowadniałaś, że jesteś po prostu doskonała i dzisiaj po raz kolejny pokazałaś, że finał You Can Dance nie może się odbyć bez ciebie – podkreślał podczas półfinałowego odcinka przewodniczący jury Agustin Egurrola, zwracając się do młodej dębiczanki i jej partnera Tymka Sobczyka, z którym stworzyli w programie wyjątkowy taneczny duet i jako jedyni dotarli w niezmienionym składzie do finałowego odcinka.